BVB: Schlotterbeck fällt aus

Nico Schlotterbeck wird Borussia Dortmund gegen den VfL Bochum (Freitag, 20:30 Uhr) nicht zur Verfügung stehen. Edin Terzic bestätigte auf der Pressekonferenz vor der Begegnung, dass der Innenverteidiger vorerst ausfällt: „Nico hat sich leider wieder am Muskel verletzt, allerdings an einer etwas anderen Stelle, und es scheint nicht so dramatisch zu sein wie zuletzt.“

Ein langfristiger Ausfall droht offenbar nicht: „Wir gehen davon aus, dass er nicht mehr allzu lange ausfallen wird, aber für das morgige Spiel steht er nicht zur Verfügung.“ Für den BVB ist das Fehlen von Schlotterbeck ein schwerer Schlag, der 23-Jährige war die Saison über stets gesetzt und wird nun das zweite Mal binnen kürzester Zeit zum Zusehen gezwungen.

