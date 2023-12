Neapel bleibt an Gladbachs Itakura dran

Ko Itakura (26) steht weiterhin auf der Transferliste der SSC Neapel. Das berichtet die ‚Gazzetta dello Sport‘. Der Innenverteidiger, der bereits vor der Saison beim italienischen Meister gehandelt wurde, sei hinter den Arsenal-Profis Takehiro Tomiyasu (25) und Jakub Kiwior (23) aber nur Napolis Plan B.

Itakura, vertraglich noch bis 2026 an Borussia Mönchengladbach gebunden, fällt seit Mitte Oktober mit einer Knöchelverletzung aus. Anfang des Jahres soll der Rechtsfuß aber mit der japanischen Nationalmannschaft am Asien-Cup teilnehmen. In Gruppe D treffen Itakura und Co. auf Indonesien, den Irak und Vietnam.