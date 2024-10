Kommt es zum Terzic-Comeback?

Edin Terzic könnte als Trainer in die Premier League zurückkehren. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist der 41-Jährige ein Kandidat bei West Ham United, falls der Klub Julen Lopetegui entlassen sollte. Die Hammers stehen nach acht Spieltagen in Englands Topliga lediglich auf Rang 15 und hinken damit den Erwartungen deutlich hinterher. Terzic genießt in London einen ausgezeichneten Ruf. Vor seiner Rückkehr zu Borussia Dortmund war er von 2015 bis 2017 unter Slaven Bilic Co-Trainer bei den Londonern. Es wäre also sein Comeback bei West Ham.

Neben West Ham sind dem Vernehmen nach weiter auch Manchester United und der AC Mailand an Terzic interessiert. Der ehemalige Dortmund-Coach hat erst kürzlich mitgeteilt, dass er knapp vier Monate nach seinem Bundesliga-Abschied offen für eine neue Herausforderung ist und sich einen Topklub zutraut.