ManUnited-Gerücht: Terzic bereit für neue Aufgabe

Edin Terzic sucht dreieinhalb Monate nach seinem Abschied aus Dortmund nach einer neuen Herausforderung. Bei ‚The Coaches Voice‘ spricht der 41-Jährige über seine Zukunft und seine Ziele: „Ich bin bereit für das nächste Kapitel in meiner Karriere. Ich habe nachgedacht und mich vorbereitet, habe überlegt, was in der Vergangenheit gut gelaufen ist und welche Dinge ich nicht wiederholen möchte. Ich weiß nicht, wo und wann das nächste Kapitel beginnt, aber ich bin bereit.“

Aktuell wird der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund mit dem englischen Traditionsklub Manchester United in Verbindung gebracht. Terzic steht nach Medienberichten auf einer Shortlist als möglicher Nachfolger von Erik ten Hag, der bei den Red Devils aktuell stark in der Kritik steht. Eins hat Terzic mit United auf alle Fälle gemein, den Hunger auf Titel: „Vor ein paar Jahren hätte ich noch gedacht, dass ich meilenweit davon entfernt bin, einen Pokal zu gewinnen, aber in den letzten Jahren habe ich herausgefunden, dass es nur ein oder zwei Schritte sind. Das ist etwas, das mich antreibt und mich sehr ehrgeizig macht.“