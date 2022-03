Modeste-Berater in Köln eingetroffen

In die Vertragsgespräche zwischen dem 1. FC Köln und Anthony Modeste könnte Bewegung kommen. Nach Informationen der ‚Bild‘ ist Patrick Mendy, der Berater des Stürmers, in Köln eingetroffen. Modestes Vertrag in der Domstadt läuft nur noch bis 2023. Um einen ablösefreien Abgang zu verhindern, lautet die Devise beim FC: verlängern oder verkaufen.

Erwartet wird für den Sommer erneut ein lukratives Angebot aus Saudi-Arabien, im Winter sagte Modeste dem Klub al-Hilal noch ab. Der 33-jährige Franzose betonte kürzlich: „Am Ende weiß der Verein, was er machen muss. Wenn dein Vertrag 2023 ausläuft, dann willst du entweder weitermachen oder nicht. Am Ende brauche ich wie gesagt ein bisschen Sicherheit. Ich bin 33 Jahre alt und werde 34, aber ich fühle mich in Topform.“