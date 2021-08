Das Warten auf den Ronaldo-Hammer | Spurs & der Sieg im Kane-Kampf?

Ronaldo bleiben „sieben Tage“

Ließ sich Cristiano Ronaldo absichtlich aus der Startelf nehmen, um einen Abschied von Juventus Turin nicht zu gefährden? Auch zwei Tage nach dem vieldiskutierten 2:2 gegen Udinese Calcio beschäftigt ein möglicher Transfer des Portugiesen die Presse. „Die sieben Tage des CR7“, titelt der ‚Corriere dello Sport‘ am heutigen Dienstag. So lange dauert es noch, bis das Transferfenster schließt. Viel Zeit bleibt Ronaldo also nicht mehr.

Spanisches CR7-Fieber

Auch in Spanien ist CR7 das Hauptthema. Auslöser ist ein Bericht des französischen ‚RMC‘, laut dem PSG inzwischen darüber nachdenkt, Kylian Mbappé abzugeben. Hauptkandidat für die Verpflichtung des Stürmers: Real Madrid. Hauptkandidat für die Nachfolge des 22-Jährigen: CR7. Zumindest erklären die ‚Marca‘ und die ‚as‘ in ihren aktuellen Ausgaben, warum der Transfer von Ronaldo zu PSG tatsächlich noch über die Bühne gehen könnte. Von einem „Traumsturm mit Messi und Neymar“ ist die Rede.

Sieg in der „Schlacht um Kane“?

Seit Monaten wird Harry Kane mit einem Abgang von Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht, nun scheint es, als würde der Topstürmer doch bleiben. „Wir gewinnen! Spurs sind zuversichtlich, dass sie Kane behalten werden“, titelt die ‚Daily Mail‘. In der „Schlacht um Kane“ stünden die Zeichen mittlerweile auf Sieg für die Spurs. Es sei unwahrscheinlich, dass das interessierte Manchester City innerhalb einer Woche einen Transfer dieser Größenordnung umsetzen kann.