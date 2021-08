Trotz Dementis: Neue Wechselgerüchte um Ronaldo

Cristiano Ronaldo will Juventus Turin im Schlussspurt des Transfermarkts angeblich noch verlassen. Beim Liga-Auftakt gegen Udinese Calcio (2:2) saß CR7 am Sonntagabend zunächst auf der Bank. ‚Sky Italia‘-Journalist Fabrizio Romano berichtete in der Folge, dies sei Ronaldos ausdrücklicher Wunsch gewesen, da er nach wie vor auf einen Wechsel hoffe.

Dem gegenüber stehen Ronaldos Einwechslung in der 60. Minute sowie die gebetsmühlenartigen Beteuerungen der Juve-Verantwortlichen, dass der Portugiese in diesem Sommer nicht transferiert wird. „Wir haben gemeinsam mit Ronaldo entschieden. Das ist ganz normal. Ronaldo wird zu 100 Prozent bleiben“, sagte etwa Vizepräsident Pavel Nedved bei ‚DAZN‘.

Keine Angebote

Trainer Massimiliano Allegri erklärte erst gestern: „Cristiano sagte mir, dass er bleibt. Er wird den Klub nicht verlassen und es gab nie ein Problem.“ Im Nachgang der heutigen Partie ergänze Allegri: „Ich habe vor dem Spiel mit ihm gesprochen und die Entscheidung war, ihn auf die Bank zu setzen. Ich habe Cristiano gesagt, er soll sich bereit machen – er war in der zweiten Halbzeit gut.“

Laut Transfer-Insider Romano hat der Juve-Optimismus einen einfachen Grund: Für Ronaldo liegen keine Angebote anderer Vereine vor. Real Madrid, Paris St. Germain und Manchester City werden hier und da gehandelt, konkrete Bemühungen, dem 36-Jährigen seinen vermeintlichen Wechselwunsch zu erfüllen, hat aber offenbar noch keiner unternommen.