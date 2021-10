Union: Kruse-Zukunft offen

Ob Max Kruse seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei Union Berlin verlängern wird, ist noch völlig offen. Geschäftsführer Oliver Ruhnert erläutert bei ‚Sport1‘: „Die Frage ist: Was will der Spieler, und wie bereit ist der Spieler, das zu tun? Wenn Max auf die Idee kommt, zu sagen: ‚Ich habe jetzt eine andere Planung, ich will noch mal woanders spielen, im Ausland, in Amerika oder sonst wo.‘ So ist Max, das wissen wir, und wir schauen einfach von Spiel zu Spiel.“

Kruse war im Sommer 2020 zu Union gewechselt und ist im Offensivspiel der Eisernen Dreh- und Angelpunkt. Ruhnert bleibt mit Blick auf die Vertragssituation des 33-Jährigen entspannt: „Ich muss mich jetzt gar nicht hinsetzen und zu überlegen, was über den 1.7.2022 hinaus passiert.“