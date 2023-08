Türkei-Anfrage: Neue Option für Coutinho

Für Philippe Coutinho (31) könnte sich kurz vor Ende des Transferfensters noch eine weitere Wechsel-Option ergeben. Fabrizio Romano zufolge hat sich der Kreis der Interessenten am Dribbelkünstler um Besiktas erweitert. Der türkische Topklub habe sich bei Aston Villa bezüglich eines Transfers erkundigt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch Betis Sevilla hat seine Visitenkarte abgegeben. Die Villains sind laut Romano bereit, Coutinho abzugeben. Es sei deshalb jetzt am Brasilianer, über seine Zukunft zu entscheiden. Mit dem katarischen Klub Al Duhail war sich Coutinho bereits einig. Da das Transferfenster in Spanien nur noch bis morgen geöffnet ist, drängt die Zeit für Sevilla. In der Türkei und Katar sieht das hingegen anders aus – dort bleiben noch 15 respektive 18 Tage Zeit, Wechsel abzuschließen.