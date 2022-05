Vagnoman: Wechsel „im Moment kein Thema“

Josha Vagnoman will sich mit einem möglichen Abschied vom Hamburger SV erst nach der Saison beschäftigen. „Im Moment ist das kein Thema für mich. Jetzt steht erstmal die Partie gegen Rostock an und darauf fokussiere ich mich mit der Mannschaft. Wir wollen das Bestmögliche erreichen“, sagt der Rechtsverteidiger gegenüber der ‚Hamburger Morgenpost‘ über seine Zukunft.

Ein Verbleib bei den Rothosen wäre aller Voraussicht nach wohl nur im Aufstiegsfall gesichert. Bis 2024 ist Vagnoman noch an den HSV gebunden. Dementsprechend wäre der Zweitligist nicht zwingend zum Verkauf in diesem Sommer gezwungen, sollte die Bundesliga-Rückkehr gelingen. Für den derzeitigen Tabellendritten absolvierte der 21-Jährige elf Partien und war an vier Treffern direkt beteiligt. Einen Großteil der Saison verpasste Vagnoman aufgrund eines Sehnenrisses.