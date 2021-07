Kiel verpflichtet Skrzybski

Holstein Kiel rüstet sich für die anstehende Zweitliga-Saison. Wie die Störche offiziell verkünden, hat Steven Skrzybski einen Dreijahresvertrag unterschreiben. Da das Arbeitspapier des 28-Jährigen bei Schalke 04 ausgelaufen ist, wird keine Ablöse fällig.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Steven Skrzybski von uns und unserem Weg überzeugen konnten. Mit ihm gewinnen wir einen erfahrenen, abschlussstarken und dynamischen Spieler, der alle offensiven Positionen besetzen kann. Wir planen mit Steven im zentralen offensiven Mittelfeld“, erklärt Uwe Stöver, der in Kiel als Geschäftsführer Sport tätig ist.

Skrzybski war 2018 von Union Berlin zu Schalke gewechselt. Insgesamt stand er in seiner Zeit bei Königsblau in 32 Pflichtspielen auf dem Platz. In Kiel möchte er sich nun einen Stammplatz erkämpfen.