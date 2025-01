Schalke: Der Plan bei Aydin

Mehmet Aydin kann sich auch langfristig eine Zukunft beim FC Schalke vorstellen. Im Interview mit den ‚Ruhr Nachrichten‘ sagt der 22-Jährige: „Ich möchte mit Schalke langfristig aufsteigen und beim Verein bleiben.“ Konkrete Verhandlungen über einen neuen Vertrag habe es allerdings noch nicht gegeben, das aktuelle Arbeitspapier läuft im Sommer aus.

Aydin ist seit über zehn Jahren auf Schalker und wurde in der Knappenschmiede ausgebildet, in der vergangenen Saison spielte der Schienenspieler auf Leihbasis bei Trabzonspor. Seit Sommer ist Aydin wieder zurück und war sowohl unter Karel Geraerts als auch bei Kees van Wonderen in der Hinrunde meist gesetzt.