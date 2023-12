Bayern-Bosse suchen Führungsspieler: Vier Stars wackeln

Das 1:5 gegen Eintracht Frankfurt zeigte dem FC Bayern brutal auf, dass es im aktuellen Kader an einigen Stellen hakt. Ein Problem ist den Münchner Klubbossen der ‚Sport Bild‘ zufolge besonders aufgefallen: Dem Kader droht mittelfristig ein Mangel an Führungsspielern.

Denn Manuel Neuer (37/Vertrag bis 2025) und Thomas Müller (34/Vertrag bis 2024) werden den Rekordmeister über kurz oder lang verlassen. Nachfolger für die Anführer sind zurzeit nicht in Sicht. Dem Bericht zufolge soll deshalb der Kader mit Blick auf diese drohende Vakanz „komplett neu bewertet“ werden.

