Bestätigt: Koné will Gladbach verlassen

Nachdem sich im vergangenen Jahr ein Transfer von Manu Koné aufgrund einer Verletzung zerschlagen hatte, könnte es in diesem Sommer mit einem Abschied von Borussia Mönchengladbach klappen. Das zumindest ist die Absicht des 23-jährigen Mittelfeldspielers.

„Manu Koné hat uns recht früh gesagt, dass er gerne den Klub verlassen möchte“, bestätigt Geschäftsführer Sport Roland Virkus dem ‚kicker‘, „aber auch da gibt es keine Bewegung. Wir beobachten die Olympischen Spiele, und dann müssen wir schauen, was passiert.“

Bei einem adäquaten Angebot würde der Bundesligist Koné keine Steine in den Weg legen: „Sollte etwas kommen, dann hören wir uns das an. Aber ohne den Zwang, das auch machen zu müssen. Am Ende muss es schon für alle Seiten passen.“

Denn Gladbach bräuchte die Koné-Ablöse, um bereits getätigte und kommende Transfers finanzieren zu können. „Wir haben bereits drei Verpflichtungen getätigt. Wir sind schon in Vorleistung gegangen“, so Virkus, „aber natürlich beobachten wir auch den Markt.“

Keine Bewegung bei Elvedi

Über Nico Elvedi, der jüngst verkündete, er würde sich mit eingehenden Angeboten beschäftigen, sagt der Gladbacher Hauptverantwortliche: „Es ist genauso, wie Nico es gesagt hat. Nach neun Jahren ist es normal, dass man sich umschaut. Es gibt momentan aber keine Bewegung in der Sache.“ Sowohl bei Koné als auch bei Elvedi kann sich das aber bis Ende August noch ändern.