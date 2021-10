Zahl des Tages: 3

Beim 5:0-Auswärtssieg gegen Manchester United stellte Jordan Henderson drei Saisonrekorde auf. Laut ‚Whoscored.com‘ kam der Kapitän des FC Liverpools in der gestrigen Partie auf 144 Ballkontakte, 134 gespielte Pässe und 131 angekommene Pässe – jeweils ein ligaweiter Bestwert in der aktuellen Premier League-Saison.

Unter der Anzeige geht's weiter

Garnieren konnte Henderson seine Glanzleistung gegen United zudem mit einem Assist. Der 31-jährige Mittelfeldspieler ist in Liverpool auch in dieser Spielzeit gesetzt. In insgesamt zwölf Pflichtspielen stand er bisher auf dem Platz.