FC Bayern: Lewandowski-Treffen steht an

Robert Lewandowski schlägt am heutigen Dienstag wieder in München auf. Das berichten ‚Bild‘ und ‚Sport1‘. Dann werde der 33-jährige Torjäger nach seinem in vielerlei Hinsicht aufsehenerregenden Transfer zum FC Barcelona beim FC Bayern an der Säbener Straße erwartet. Es herrscht großer Redebedarf.

Denn in den vergangenen Tagen flogen die Giftpfeile munter hin und her zwischen Lewandowski und den Münchner Verantwortlichen. Erst die „Bullshit“-Aussage des Polen, dann der scharfe Konter von Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Präsident Herbert Hainer. Es gibt also einiges aus der Welt zu räumen.