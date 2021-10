Nagelsmann mit Corona infiziert

Julian Nagelsmann wurde trotz seines vollständigen Impfschutzes positiv auf Corona getestet. Das teilt der FC Bayern offiziell mit. Der Cheftrainer konnte bei der gestrigen Partie gegen Benfica Lissabon (4:0) nicht an der Seitenlinie stehen, weil er über Unwohlsein klagte.

Nagelsmann wird sich laut Angaben der Münchner getrennt von der Mannschaft mit einem Ambulanzflieger auf den Rückweg nach Deutschland machen und sich in häusliche Quarantäne begeben. Am Samstag (15:30 Uhr) empfängt der deutsche Rekordmeister in der Allianz Arena die TSG Hoffenheim.