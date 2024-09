Ducksch begründet Werder-Verbleib

Marvin Ducksch hat erklärt, warum er sich im abgelaufenen Transferfenster dazu entschieden hat, bei Werder Bremen zu bleiben. „Ich fühle mich sehr wohl in Bremen, habe noch einiges vor mit der Mannschaft. Wir alle sind hungrig. Der ganze Verein will den nächsten Schritt gehen. Das war ein gutes Signal für mich“, so der 30-jährige Stürmer im Interview mit der ‚Sport Bild‘. Ducksch galt über den Sommer hinweg als Abschiedskandidat beim SVW, erst kurz vor dem Deadline Day fiel die Entscheidung pro Werder-Verbleib.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der gebürtige Dortmunder nennt weitere Faktoren: „Für mich war auch die Nähe zu meinem Sohn entscheidend. Der lebt in Kiel. Darüber hinaus glauben viele, ich hätte einen Disput mit unseren Fans. Das Gegenteil ist der Fall. Darum habe ich mich auch für Werder entschieden.“ Über Trainer Ole Werner, den er zuletzt öffentlich kritisierte, sagt Ducksch: „Er hat immer wieder betont, dass er mich gerne behalten würde. So etwas zu wissen, tut gut, gibt Selbstvertrauen. Ich weiß, was ich am gesamten Trainerteam habe, meine Aussagen nach dem BVB-Spiel sollten auch gar keine Kritik an dem Trainerteam sein.“