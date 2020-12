Bayer: Tah denkt an Luftveränderung

Jonathan Tah spielt seit geraumer Zeit mit dem Gedanken, Bayer Leverkusen nach mehr als fünf Jahren den Rücken zu kehren. „Es hat sich, schon zur Zeit als ich gespielt habe, der Gedanke entwickelt: Ok, ich möchte mal was Neues machen. Ich möchte vor allem aus meiner Komfortzone raus. Vielleicht tut mir was Neues auch ganz gut“, sagt der Innenverteidiger in einem gerade erschienenen Feature bei ‚DAZN‘, das bereits im Februar aufgezeichnet wurde.

Tah hat ein klares Bild von seinem potenziell zukünftigen Klub: „Klar gab es den ein oder anderen Verein, bei dem ich gesagt habe: ‚Ok, könnte ich mir eventuell vorstellen.‘ Es gibt ein paar Punkte, die mir wichtig waren. Es geht mir erstmal darum, dass ich mich weiterentwickle.“ Im Sommer war der 24-Jährige, der noch einen Vertrag bis 2023 besitzt, mit einem möglichen Abschied nach England in Verbindung gebracht worden. In der laufenden Saison kommt Tah nach anfänglicher Nichtberücksichtigung wieder häufiger zum Zug und stand zuletzt in der Bundesliga dreimal hintereinander in der Startelf von Trainer Peter Bosz.