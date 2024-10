Liverpool-Talent unterschreibt Profivertrag

Der FC Liverpool hat ein Eigengewächs mit einem Profivertrag ausgestattet. Mittelfeldspieler Trey Nyoni bindet sich langfristig an die Reds. Über die genaue Vertragslaufzeit machen die Engländer wie üblich keine Angaben.

In der vergangenen Saison kam Nyoni im FA Cup zu seinem bislang einzigen Profispiel. Beim 2:0 in der Champions League gegen den FC Bologna Anfang Oktober saß der 17-jährige Engländer auf der Bank. Regelmäßig zum Einsatz kommt Nyoni bis dato in der U21 der Lverpooler.