Spanien: WM-Aus für Gayà

Die spanische Nationalmannschaft muss bei der Weltmeisterschaft in Katar auf José Gayà verzichten. Der 27-jährige Linksverteidiger vom FC Valencia zog sich beim Training am Mittwoch eine Verletzung am Knöchel zu.

Unter der Anzeige geht's weiter

Den Kaderplatz des 18-fachen Nationalspielers nimmt der 19-jährige Alejandro Balde vom FC Barcelona ein. Spanien trifft in Gruppe E auf Deutschland, Japan und Costa Rica.