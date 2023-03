Adebayor macht Schluss

Emmanuel Adebayor beendet seine Karriere. Der 39-jährige Stürmer verkündete bei Instagram: „Von den Hochs bis zu den Tiefs, meine Karriere als Profisportler war eine unglaubliche Reise. Vielen Dank an meine Fans, die mich bei jedem Schritt begleitet haben. Ich bin so dankbar für alles und freue mich auf das, was noch kommen wird.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Adebayor ging in seiner Karriere unter anderem für den FC Arsenal, Manchester City, Real Madrid und Tottenham Hotspur auf Torejagd. Zuletzt spielte der in Togo geborene Sturmtank in seiner Heimat beim AC Semassi FC. Im Laufe seiner Karriere stand der Rechtsfuß 593 Mal auf dem Rasen und war an 272 Toren direkt beteiligt (207 Treffer, 65 Vorlagen).

Lese-Tipp

Spurs: Conte noch in dieser Woche weg?