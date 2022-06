Augsburg holt Maaßen als Weinzierl-Nachfolger

Enrico Maaßen übernimmt den FC Augsburg. Der 38-Jährige, der zuletzt die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund in der dritten Liga coachte, unterschreibt in der Fuggerstadt einen mehrjährigen Vertrag. Genaue Details müssen nach Vereinsangaben noch geklärt werden. Dem Vernehmen nach fließt eine Sockelablöse von 300.000 Euro an den BVB.

„Wir haben die Entwicklung von Enrico Maaßen in den letzten Jahren sehr interessiert verfolgt, weil er ein junger, erfolgshungriger Trainer ist, der sich und sein Umfeld weiterentwickeln möchte. Er arbeitet sehr intensiv mit jungen Spielern und hat bewiesen, dass er diese erfolgreich fördern kann“, sagt Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA

Maaßen tritt das Erbe des vor einigen Wochen zurückgetretenen Markus Weinzierl an. Erfahrungen sammelte der gebürtige Wismarer zuvor mit dem SV Rödinghausen und dem SV Drochtersen/Assel.