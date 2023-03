Barça geht in die „Messi-Offensive“ | Chaosklub Tottenham

Barça im Flirt-Modus

Erleben wir im Sommer die spektakuläre Rückkehr von Lionel Messi zum FC Barcelona? Klar ist: Allein mit Blick auf die Geldnot der Blaugrana muss schon viel passieren, dass dieses Szenario eintritt. Ein beidseitiger Wille scheint aber durchaus vorhanden zu sein. Die Katalanen rufen laut ‚Mundo Deportivo‘ die „Messi-Offensive“ aus und versuchen, ihrem verlorenen Sohn, der ein erstes Angebot seines Arbeitgebers Paris St. Germain abgelehnt hat, eine Rückkehr mit guter Zusprache schmackhaft zu machen. Fortsetzung folgt.

Grimaldo wird verabschiedet

Linksverteidiger Alejandro Grimaldo wird seinen Vertrag nicht verlängern und Benfica Lissabon im Sommer ablösefrei verlassen, das steht ‚Record‘ zufolge nun endgültig fest. „Adeus Grimaldo“, so die Worte auf dem Cover der Fachzeitung aus Portugal. Eine Personalie, die man im Blick behalten sollte: Der 27-jährige Spanier wurde in der Vergangenheit mit Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht – eindeutig ein Kandidat für die Bundesliga.

Spurs-Trouble

Englands neuer Chaosklub heißt Tottenham Hotspur. Aktuell zählen die Spurs zu den verlässlichsten Schlagzeilen-Produzenten der Premier League. Heutiges Beispiel auf dem Cover des ‚Daily Express‘: „What a Mess“ – „was ein Chaos“. Trainer Antonio Conte ist weg und muss spätestens im Sommer ersetzt werden. Das wiederum wäre eigentlich die Aufgabe von Sportdirektor Fabio Paratici. Das Problem: Der Italiener wurde im Zuge des Bilanz-Skandals bei Ex-Arbeitgeber Juventus Turin von der FIFA mit einem Berufsverbot belegt. Dumm gelaufen.