Wintertransfer vom Tisch? Real wartet bei Alexander-Arnold ab

Real Madrid sieht wohl davon ab, Trent Alexander-Arnold schon im Winter zu verpflichten. Das ist einem Bericht des ‚Telegraph‘ zu entnehmen. Laut der englischen Tageszeitung wollen die Königlichen bis zum Sommer warten, um den 26-jährigen Rechtsverteidiger ablösefrei vom FC Liverpool loszueisen.

Grund dafür ist zum einen die hohe Ablöse, die die Reds trotz des im Sommer auslaufenden Vertrags fordern können. Zum anderen ist der englische Nationalspieler ein wichtiges Puzzlestück in der Mannschaft von Arne Slot, die in dieser Saison in allen Wettbewerben gute Titelchancen hat. In der Premier League steht Liverpool mit neun Punkten Vorsprung auf Platz eins und auch in der Königsklasse belegt man nach fünf Spielen die Tabellenspitze.