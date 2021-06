Real: Marcelo nach England?

Linksverteidiger Marcelo könnte Real Madrid in Richtung Premier League verlassen. Wie der ‚Mirror‘ in seiner Sonntagsausgabe schreibt, zeigen Leeds United und der FC Everton Interesse am 33-jährigen Brasilianer. Und die Chancen auf einen Transfer stehen gut.

Marcelos Vertrag bei Real läuft im nächsten Sommer aus. Dem Vernehmen nach plant Carlo Ancelotti nicht mehr mit dem Routinier und würde ihn ziehen lassen.