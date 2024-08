Entscheidung um VfB-Flirt Broja

Armando Broja bleibt dem englischen Fußball erhalten. Wie die ‚East Anglian Daily Times‘ berichtet, ist Premier League-Aufsteiger Ipswich Town drauf und dran, den albanischen Mittelstürmer an Bord zu holen. Der 22-Jährige soll für ein Jahr vom FC Chelsea ausgeliehen werden. Laut Fabrizio Romano ist sogar schon alles klar. Demzufolge wird auch eine Kaufpflicht in Höhe von umgerechnet 35 Millionen Euro in den Deal inkludiert, die nur dann greife, wenn Ipswich die Klasse hält.

Zwischenzeitlich hatte sich auch der VfB Stuttgart um die Unterschrift von Broja bemüht. Stattdessen haben die Schwaben eine Alternative am Haken: Nach FT-Informationen schließt sich Angreifer El Bilal Touré (22) mitsamt Kaufoption auf Leihbasis dem VfB an, für eine Festverpflichtung wären 18 Millionen Euro an Atalanta Bergamo fällig.