Frankreich-Shootingstar Wahi: Leipzig steigt ins Rennen ein

Am gestrigen Sonntag stellte Elye Wahi wieder einmal unter Beweis, warum er auf dem anstehenden Sommertransfermarkt eines der heißesten Eisen im Feuer ist. Bei der 4:5-Niederlage seines Klubs HSC Montpellier gegen Olympique Lyon schnürte der 20-Jährige mal so eben einen historischen Viererpack.

Satte 17 Treffer und fünf Assists stehen in der laufenden Saison für das Sturmtalent zu Buche. Noch ein Tor mehr und Wahi wäre Montpelliers Rekordhalter für erzielte Tore in einer Ligue 1-Spielzeit. In der Ligahistorie war nur Kylian Mbappé im selben Alter erfolgreicher als Wahi.

Kein Wunder, dass die Interessenten mittlerweile Schlange stehen. Nach FT-Informationen hat sich jetzt RB Leipzig ins Rennen um den französischen U21-Nationalspieler eingeschaltet. Bei den Sachsen könnte Wahi das Erbe von Christopher Nkunku (wechselt zum FC Chelsea) antreten.

BVB & Eintracht auch dran

Zuletzt wurden auch Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt mit dem Montpellier-Shootingstar in Verbindung gebracht. FT kann entsprechende Berichte bestätigen, dass beide Klubs im Poker um Wahi mitmischen. Waren im Winter noch 30 Millionen Euro als potenzielle Ablöse im Gespräch, liegt der Preis nach FT-Infos mittlerweile bei mindestens 40 Millionen Euro. An Montpellier ist Wahi noch bis 2025 gebunden.

Neben dem prominenten Bundesliga-Trio haben natürlich auch andere Vereine die Entwicklung des Stürmers mitbekommen. So haben auch der FC Arsenal, Newcastle United und die AS Monaco ihre Visitenkarte abgegeben. Sollte Wahi so weiterknipsen wie bisher, werden noch zahlreiche Vereine hinzukommen.