Gerücht: Juve an Werders Sargent interessiert

Joshua Sargent vom SV Werder Bremen steht scheinbar auf der Beobachtungsliste von Juventus Turin. Laut dem italienischen Journalisten Luca Momblano von ‚Juventibus‘ hat die Alte Dame den 20-jährigen US-Amerikaner in der Vergangenheit genauer unter die Lupe genommen.

In seiner ersten richtigen Profisaison bei den Grün-Weißen kommt der Mittelstürmer auf drei Treffer und drei Assists in 22 Pflichtspielen. Dass Werder den jungen Angreifer im Zuge des drohenden Abgangs von Milot Rashica (23) ebenfalls ziehen lässt, ist unwahrscheinlich. Zudem ist Sargent noch bis 2022 an Bremen gebunden, unter Zugzwang steht der Klub also nicht.