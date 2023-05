Hoffenheim: Kaderabek fällt aus

Die TSG Hoffenheim muss im Abstiegskampf vorerst ohne Pavel Kaderabek auskommen. Nach Angaben des Bundesligisten hat sich der Rechtsverteidiger bei der 0:1-Niederlage gegen RB Leipzig am Samstag eine Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel zugezogen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kaderabek, in dieser Saison in 28 Pflichtspielen im Einsatz, werde bis auf Weiteres fehlen. Die TSG hat derzeit nur einen Punkt Vorsprung auf Relegationsplatz 16. Am Samstag (15:30 Uhr) empfängt Hoffenheim zum 31. Spieltag Eintracht Frankfurt.

Lese-Tipp

Verbleib oder Abschied: So denkt Gnabry