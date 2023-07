DFB gefordert: Jan-Carlo Simic startet bei Milan durch

Reichlich Fußball-Prominenz lief da gestern im kalifornischen Pasadena über den Rasen. Mit Real Madrid und dem AC Mailand begegneten sich zwei europäische Schwergewichte auf ihrer US-Tour zu einem Testkick (3:2 für Real). Mittendrin unter all den Stars à la Toni Kroos, Jude Bellingham und Lokalmatador Christan Pulisic ein gerade volljährig gewordener Jungspund aus dem schwäbischen Nürtingen: Jan-Carlo Simic.

Testspiel hin oder her – es war schon ein Ausrufezeichen von Milans Trainer Stefano Pioli, dass er seinen Youngster von Beginn an in der Abwehrzentrale neben Fikayo Tomori aufbot. Ganze 70 Minuten durfte Simic ran und machte seine Sache sehr anständig, ohne Scheu vor großen Namen. Weder am ersten noch am zweiten Gegentor während seiner Einsatzzeit traf den Teenager eine Schuld.

Nun ist nicht erst seit dem gestrigen Abend bekannt, dass Simic außerordentliches Talent mitbringt. 2018 war der damals 13-Jährige von den Stuttgarter Kickers stadtintern in die Jugend des VfB gewechselt. Vier Jahre später schlug Milan zu. Simic hatte seinerzeit noch kein einziges Pflichtspiel auf Profi-Niveau absolviert und war den Rossoneri trotzdem schon eine Millionen-Ablöse wert.

Einer für den DFB

In der U19 der Italiener ist der 1,86-Mann seitdem gesetzt und steht nun kurz vor dem Durchbruch auf Profi-Ebene. Bei Milan dürften regelmäßige Pflichtspiel-Einsätze schwierig werden. Anderswo mag die Latte etwas niedriger liegen. Nach FT-Informationen hat sich etwa Nottingham Forest gemeldet, ebenso wie der in der Entwicklung junger Spieler hervorragende FC Brügge. Möglich auch eine Leihe zu einem kleineren italienischen Verein – unbestritten hat die Taktikschule auf dem Stiefel ihre Vorzüge.

Nun mag es überraschen, dass Simic mit seinen exzellenten Voraussetzungen noch kein einziges Spiel für eine deutsche Jugendauswahl bestritten hat. In allen bisherigen Altersklassen war der gebürtige Schwabe bislang für Serbien am Ball. Eine DFB-Laufbahn ist nach FT-Infos nicht ausgeschlossen – aber dafür müsste der deutsche Nachwuchs kräftig Überzeugungsarbeit leisten.