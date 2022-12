Kiel: Wahl spricht von Verlängerung

Hauke Wahl schließt einen Abgang von Holstein Kiel aus und stellt zeitgleich eine Vertragsverlängerung in Aussicht. Gegenüber den ‚Kieler Nachrichten‘ sagt der 28-Jährige: „Nach dem für mich sehr schweren Jahr 2022 liegt mein Fokus aktuell nur auf der täglichen Arbeit und den nächsten Vorbereitungswochen auf die Rückrunde. Aber es ist kein Geheimnis, dass ich mich hier im Verein extrem wohlfühle und mir sehr gut vorstellen kann, auch über den kommenden Sommer hinaus bei Holstein zu bleiben.“ Der Vertrag des Innenverteidigers läuft 2023 aus.

Wahl war zuletzt auch als mögliche Verstärkung beim Hamburger SV gehandelt worden. In der Saison 2018/19 hatte der Rechtsfuß unter dem jetzigen HSV-Coach Tim Walter gespielt. Eine Wiedervereinigung am Volkspark wird es demnach also nicht geben. Die Rothosen müssen sich daher auf der Suche nach einem Ersatz für den dopinggesperrten Mario Vuskovic anderweitig umsehen.

