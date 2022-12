Trainingsgast beim KSC

Der Karlsruher SC begrüßt ein neues Gesicht am Wildpark. Wie der Zweitligist mitteilt, trainiert in der kommenden Woche Offensivtalent Phung Mang bei den Profis mit. Der 17-jährige Däne mit Wurzeln in Myanmar steht beim dänischen Drittligisten Esbjerg fB unter Vertrag.

Mang kam für die Profis von Esbjerg in der aktuellen Saison zu einem Kurzeinsatz. Elf Partien bestritt der 1,80 Meter große Rechtsfuß für die U19 des Klubs. Unklar ist noch, ob eine Leihe oder eine feste Verpflichtung des Youngsters angedacht ist. Bei Esbjerg steht Mang noch bis 2024 unter Vertrag.

