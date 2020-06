Hoffenheim: Absage an Obasi

Eine erneute Zusammenarbeit zwischen der TSG Hoffenheim und Stürmer Chinedu Obasi wird es nicht geben. Manager Alexander Rosen sagt in der ‚Bild‘: „Es ist nicht so, dass er jetzt in unseren sportlichen Planungen für die neue Saison eine Rolle spielt. Er ist ja jetzt dann 34, hat lange nicht mehr gespielt.“

Obasi, der zwischen 2007 und 2012 für die Kraichgauer auf Torejagd ging, hält sich seit einigen Tagen im Reha-Zentrum der Hoffenheimer fit. Rosen will dem derzeit vereinslosen 34-Jährigen trotz der Absage unter die Arme greifen: „Wenn wir ihn unterstützen können, so wie wir es bisher getan haben oder über ein Aufbautraining mit der U23, dann werden wir diesem wunderbaren Spieler und Typen das sehr gerne ermöglichen.“