Leipzig: Olmo denkt nicht an Sommerwechsel

Dani Olmo knüpft seinen Verbleib bei RB Leipzig nicht zwangsläufig an die Qualifikation für die Champions League. „Ich will am liebsten Champions League spielen, das ist doch klar und geht jedem hier so. Wir haben dieses Ziel und ich bin mir sicher, dass wir es dieses Jahr erreichen“, erklärt der Kreativspieler im Interview mit der ‚Sport Bild‘.

Gerüchte kursierten in den vergangenen Monaten in erster Linie um einen möglichen Wechsel zum FC Barcelona. Dort steht Xavi als Trainer an der Seitenlinie. Zu dem ehemaligen Weltstar, der Olmos großes Vorbild ist, bestehe aber „kein Kontakt“.