Ivanovic vor England-Rückkehr

Premier League-Aufsteiger West Bromwich Albion ist bei der Suche nach einer Verstärkung für die Abwehrzentrale offenbar auf Branislav Ivanovic gestoßen. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, sind die Vertragsverhandlungen zwischen dem Routinier und West Brom bereits fortgeschritten. Demzufolge könnte der Deal in den nächsten 48 Stunden über die Bühne gehen.

Ivanovic ist aktuell vereinslos, sein Vertrag bei Zenit St. Petersburg war am Saisonende ausgelaufen. Dementsprechend könnte der 36-Jährige nun ablösefrei wechseln. Der Innenverteidiger ist kein Unbekannter in England – Ivanovic stand in 261 Pflichtspielen für den FC Chelsea in der Premier League auf dem Platz.