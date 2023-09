Lingard bald zurück im Profi-Fußball?

Jesse Lingard (30) könnte knapp drei Monate nach seinem Vertragsende bei Nottingham Forest in den Profifußball zurückkehren. Über den Offensivmann, der sich seit Wochen bei West Ham United fithält, sagt Hammers-Coach David Moyes: „Jesse hat drei Wochen lang bei uns trainiert und er hat sich seit dem ersten Tag enorm verbessert. Er ist in einem wirklich guten Zustand – viel besser als bei seiner Ankunft.“

Gleichbedeutend mit einer Verpflichtung sei dies allerdings nicht. „Im Moment gibt es also kein wirkliches Update dazu, ich möchte nur sagen, dass er zurück ist und seinem Fitnessniveau viel näher kommt“, so Moyes weiter. Insgesamt kommt Lingard in seiner bisherigen Karriere auf 182 Premier League-Einsätze mit 29 Treffern und 17 Vorlagen. Ein mögliches vorzeitiges Ende der Laufbahn steht für den 32-fachen englischen Nationalspieler eigentlich nicht zur Debatte.