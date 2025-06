Porto holt Veiga aus der Wüste

Nach zwei Jahren in Saudi-Arabien ist Gabri Veiga zurück auf der europäischen Fußballbühne. Der FC Porto gibt die Verpflichtung des 23-jährigen Spaniers offiziell bekannt. Der offensive Mittelfeldspieler wird mit einem Fünfjahresvertrag ausgestattet. Nach Angaben von Porto fließen 15 Millionen Euro zuzüglich vier Millionen Euro an möglichen Boni an Al Ahli.

Unter der Anzeige geht's weiter

Veiga war 2023 für 30 Millionen Euro von Celta Vigo in die Wüste gewechselt. Da der Rechtsfuß als eines der vielversprechendsten Talente des spanischen Fußballs galt, wurde der Wechsel des Youngsters kontrovers diskutiert. Für Al Ahli bestritt Veiga insgesamt 66 Pflichtspiele und sammelte 22 Scorerpunkte. In der abgelaufenen Saison gewann der 17-fache spanische U21-Nationalspieler die asiatische Champions League.