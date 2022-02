FC Bayern: Nübel will auf keinen Fall zurück

Stefan Backs hatte es am Montag schon angekündigt. „Ich gehe davon aus, dass er auch nächste Saison in Monaco spielt“, sagte der Spielerberater der Abendzeitung über seinen Klienten Alexander Nübel (25).

Laut der ‚Sport Bild‘ ist klar: Nübel will auf keinen Fall zurück zum FC Bayern, bei dem er noch einen Vertrag bis 2025 besitzt. Der einfache Grund: Stammkeeper Manuel Neuer (35) wird wohl bis 2025 verlängern, Nübel würde also wie schon in der vergangenen Saison die Ban drohen.

„Macht keinen Sinn“

„Für Alex macht es natürlich keinen Sinn, wenn er hinter Neuer auf der Bank sitzt“, weiß auch Backs. Und an Deutschlands Nummer eins, nach wie vor auf Weltklasse-Niveau agierend, führt beim FCB kein Weg vorbei.

Zuletzt hatte der ‚kicker‘ überraschend berichtet, dass die Bayern Nübel per Klausel schon im Sommer von seiner Leihe nach Monaco zurückholen wollen. Formal ist diese aber bis 2023 datiert. Und so lange will Nübel dort auch bleiben.

Tottenham-Interesse

Denn in Monaco sammelt der Schlussmann fleißig Spielpraxis (30 Pflichtspiele). Nach wackeligem Start ist der gebürtige Paderborner mittlerweile ein sicherer Rückhalt.

Das will er vorerst bleiben. Ab Ende des Jahres will die Nübel-Seite sich laut der ‚Sport Bild‘ dann mit möglichen langfristigen Arbeitgebern beschäftigen. Zuletzt bekundete Tottenham Hotspur Interesse.