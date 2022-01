Medien: Bayern wollen Nübel zurückholen

„Es hängt von Manuel Neuer ab. Von seiner Leistung, wie lange zeigt er die noch? Und es hängt natürlich auch vom Klub ab, wie plant der? Plant man, irgendwann mal den Wechsel vorzunehmen? Es muss ja nach Manuel Neuer irgendwann mal weitergehen“, brachte es Stefan Backs, der Berater von Alexander Nübel, unlängst auf den Punkt.

Das Problem: Keiner weiß aktuell, wie es mit Neuer weitergeht. 2023 läuft der Vertrag des Stammkeepers beim FC Bayern aus. Eine Verlängerung ist zwar nicht sicher, für Oliver Kahn stehen aber die Gespräche mit dem Kapitän „ganz oben in der nächsten Zeit“.

Nübel soll zurück

Wie der ‚kicker‘ berichtet, wollen die Bayern dennoch gerne Nübel schon im Sommer, zur Hälfte der Leihe zur AS Monaco, zurück nach München holen. Eine entsprechende Option wurde in die Vereinbarung mit den Monegassen mit eingebaut.

Nübel hat aber bereits sehr deutlich gemacht, dass er sich nicht hinter Neuer auf die Bank setzen will. Der Platzhirsch will seinerseits nicht platzmachen, schon gar nicht in wichtigen Pokalspielen. Daher stellt sich nach wie vor die Frage nach der sportliche Koexistenz.

Spurs-Interesse an Nübel

Eine andere Option soll für Nübel in England winken. Wie das Fachmagazin in England erfahren haben will, zeigt Tottenham Hotspur Interesse am 25-Jährigen. Dort steht allerdings seit fast zehn Jahren Hugo Lloris im Tor. Und da der 35-jährige Franzose erst vor wenigen Tagen seinen Vertrag verlängert hat, wird er das wohl auch noch bis mindestens 2024 tun.