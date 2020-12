Milan: Simakan die Kabak-Alternative?

Mohamed Simakan soll der neue Wunschtransfer für die Innenverteidigung des AC Mailand sein. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, steht der 20-Jährige in der Gunst der Bosse mittlerweile höher als der bisherige Wunschspieler Ozan Kabak (20). Das große Faustpfand des Franzosen ist seine Flexibilität, da er sowohl innen als auch als rechter Verteidiger spielen kann. Bei Racing Straßburg ist er absoluter Stammspieler und stand in dieser Saison bisher immer in der Startelf.

Neu ist Simakans Name nicht bei den Rossoneri. Schon im vergangenen Sommer hatte der momentane Spitzenreiter der Serie A ein Angebot für das Talent abgegeben. Die damals offertierten zwölf Millionen Euro waren Straßburg aber zu wenig. Die Franzosen forderten mindestens 20 Millionen. Da der Klub aus dem Elsass den Abstiegsrängen der Ligue 1 momentan aber gefährlich nahekommt, spekuliert die italienische Tageszeitung, dass es einen Preisabfall bei Simakan geben könnte.