Bundesliga-Spur bei Herthas Kenny

Jonjoe Kenny wird Hertha BSC im kommenden Sommer höchstwahrscheinlich verlassen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, halten sowohl der Verein als auch der Spieler selbst einen Verbleib und damit eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags für nahezu ausgeschlossen. Der Engländer wechselte im Sommer 2022 ablösefrei vom FC Everton zur Alten Dame und kommt seitdem bislang auf 93 Pflichtspiele für die Blau-Weißen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bereits im vergangenen Winter stand Kenny kurz vor einem Abgang, doch Hertha ließ seinen Rechtsverteidiger trotz eines Angebots von Sheffield United nicht ziehen. Nun soll neben den Engländern, die erneut ihre Fühler nach dem 28-Jährigen ausgestreckt haben, auch Bundesligist Mainz 05 an den Diensten des Rechtsfußes interessiert sein. In der laufenden Spielzeit kommt Kenny bislang auf 27 Ligaspiele, in denen er einen Treffer erzielte und sieben weitere vorbereitete.