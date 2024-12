Rashford kündigt United-Abschied an

Marcus Rashford hat erstmals öffentlich von einem Abschied von Manchester United gesprochen. „Ich persönlich denke, dass ich bereit für eine neue Herausforderung und die nächsten Schritte bin“, verkündet das Eigengewächs der Red Devils im Interview mit dem Journalisten Henry Winter. Der 27-Jährige ist zwar noch bis 2028 an seinen Heimatklub gebunden, wurde von Trainer Ruben Amorim vor dem Derby gegen Manchester City (2:1) aber aus dem Kader gestrichen.

Schon das wurde als Zeichen für eine nahende Trennung gedeutet. Rashford betont aber, dass er nicht im Unfrieden gehen will: „Wenn ich gehe, wird das ohne negative Gefühle sein. Man wird von mir kein negatives Wort über Manchester United hören. So bin ich einfach.“ Und weiter: „Wenn ich merke, dass eine Situation nicht einfach ist, werde ich sie nicht noch schlimmer machen. Ich habe gesehen, wie manche anderen Spieler hier den Klub verlassen haben, aber ich will nicht so eine Person sein.“