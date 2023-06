Pieringer in die Bundesliga?

Mervin Pieringer könnte in der kommenden Saison in der Bundesliga aufschlagen. Laut einem Bericht der ‚Bild‘ bekunden die beiden Aufsteiger SV Darmstadt und FC Heidenheim Interesse an dem Angreifer, der in der abgelaufenen Spielzeit vom FC Schalke 04 an den SC Paderborn verliehen war und dort zehn Tore sowie acht Vorlagen beisteuerte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auf Schalke hätte Pieringer die beiden Routiniers Sebastian Polter (32) und Simon Terodde (35) vor der Nase. In Darmstadt und Heidenheim dürfte er sich eine Liga höher vermutlich sogar mehr Chancen auf regelmäßige Einsatzzeiten ausrechnen.

Lese-Tipp

Werder-Interesse an Bülter?