Berater überrascht: Kein FC-Angebot für Lemperle

Der 1. FC Köln hat es offenbar versäumt, Tim Lemperle (22) ein Angebot zur Verlängerung des auslaufenden Vertrags vorzulegen. Wie Lemperles Berater Dusan Jevtic gegenüber der ‚Sport Bild‘ preisgibt, war man von den Aussagen zu Lemperles Zukunft seitens der Kölner überrascht: „Der Trainer weiß vielleicht gar nicht, dass es keine konkreten Verhandlungen gab.“ Übungsleiter Gerhard Struber hatte zuletzt öffentlich für den „interessanten Weg“ beim FC für Lemperle geworben. Zwar war im Dezember ein Treffen mit Sportchef Christian Keller und Leiter Lizenzspielerabteilung Thomas Kessler anberaumt, allerdings erschien Keller nicht, da er am selben Tag einen lange bekannten Termin mit der DFL hatte. In der vergangenen Woche wollte Keller dann mit Lemperle persönlich sprechen, kassierte aber einen Korb.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit acht Treffern ist Lemperle der beste Torschütze der Geißböcke. Bereits seit 2017 kickt er für den FC, in der vergangenen Saison war er an die SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen. Ursprünglich hatte der Stürmer das Ziel, mit den Domstädtern in der Bundesliga zu spielen, die fehlende Kommunikation mit den Bossen hat ihm aber zu einem Umdenken bewegt, lediglich zu Struber besteht ein gutes Verhältnis. Seinen Vertrag wird er selbst bei einem Aufstieg nicht verlängern. Wie FT exklusiv berichtete, hat sich Lemperle längst für einen Wechsel zu der TSG Hoffenheim entschieden.