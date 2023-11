Harits Achterbahnfahrt: Ex-Schalker der „Kobe Bryant von OM“

Während seiner Zeit bei Schalke 04 (2017 bis 2021) galt Amine Harit als Entfant terrible. Um nach dem ersten Abstieg aus der Bundesliga sein großes Gehalt einzusparen, wurde Harit quasi an Olympique Marseille verramscht. Fünf Millionen Euro Ablöse entsprechen nicht dem großen Talent des offensiven Mittelfeldspielers.

Unter der Anzeige geht's weiter

Doch auch in Marseille konnte Harit sein Potenzial lange nicht so wirklich entfalten. Bis jetzt. Denn die Autobiographie des verstorbenen Basketball-Superstars Kobe Bryant änderte bei Harit vieles, wie er gegenüber der ‚L’Équipe‘ erzählte: „Ich habe dieses Buch an einem Punkt gelesen, wo ich mich gefragt habe: ‚Werde ich wieder mein Bestes geben?‘“.

Lese-Tipp

Schalke: Knäbel wehrt sich gegen Kritik

Harit zeigte sich begeistert von Bryants weltweit bekannter Arbeitsmoral und eiferte ihm fortan nach: „Ich habe alles über sein Leben analysiert. Und dann sagte ich mir: ‚Der Typ ist krank. Ich werde der Kobe Bryant von OM sein.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Gattuso setzt auf Harit

Und fortan lief es für Harit in Marseille. Entscheidenden Anteil daran hat auch der neue Trainer Gennaro Gattuso. Der Italiener setzt – anders als seine Vorgänger – uneingeschränkt auf den Marokkaner. Und der dankt es mit seiner neuen, von Kobe Bryant abgeschauten Mentalität.

Auch wenn Harits Scorerwerte (ein Tor, zwei Assists in acht Spielen unter Gattuso) weiterhin nicht furchteinflößend sind, werden mittlerweile auch größere Klub aufmerksam. Laut ‚Il Mattino‘ hat der italienische Meister SSC Neapel Interesse an Harit. Auch das hängt wohl damit zusammen, dass der Ex-Schalker Bryants Buch gelesen hat.