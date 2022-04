Newcastle: Wird Saint-Maximin verkauft?

Bei Newcastle United denkt man daran, mit dem Verkauf von Offensivstar Allan Saint-Maximin die Transferkasse für den Sommer deutlich aufzufüllen. Das berichtet die ‚Daily Mail‘. Dem Bericht zufolge erhoffen sich die neureichen Magpies eine Ablöse von umgerechnet rund 60 Millionen Euro für den 25-jährigen Offensivstar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Saint-Maximin ist seit seinem 18-Millionen-Euro-Wechsel im Sommer 2019 einer der wenigen positiven Konstanten in Newcastle. In der laufenden Spielzeit ist der extrovertierte Franzose mit acht Torbeteiligungen Topscorer. Saint-Maximin könnte jedoch für einen größeren Umbruch im Sommer geopfert werden, um zusätzliche Geldmittel freizumachen. Am dribbelstarken Flügelspieler, der noch einen Vertrag bis 2026 besitzt, hat dem Vernehmen nach Aston Villa loses Interesse.