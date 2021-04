Köln bindet Thielmann langfristig

Der 1. FC Köln hat den Vertrag mit Jan Thielmann verlängert. Wie der Bundesliga-16. mitteilt, hat das 18-jährige Offensivtalent sein Arbeitspapier um zwei Jahre bis 2024 ausgedehnt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Thielmann erläutert: „Ich habe mich dazu entschieden, meinen Vertrag frühzeitig zu verlängern, da ich mich im Verein sehr wohl fühle. Der FC bedeutet für mich Heimat und Familie. Daher bin ich froh, dass der Klub mir die Möglichkeit bietet, mich hier weiterzuentwickeln.”

Sportchef Horst Heldt sieht in Thielmann „für alle unsere Nachwuchsspieler, die den Sprung zu den Profis schaffen wollen, ein Vorbild“. In der vergangenen Spielzeit debütierte der deutsche U19-Nationalspieler in der Bundesliga. Seither lief er 33 Mal im Oberhaus auf, schoss zwei Tore und gab drei Vorlagen.