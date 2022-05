Barça: Nächstes Depay-Treffen steht an

Der FC Barcelona forciert die Gespräche mit Memphis Depay (28). Einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge haben die Verantwortlichen der Katalanen ein weiteres Treffen mit dem niederländischen Angreifer vereinbart, um über eine Verlängerung zu verhandeln. Eine Einigung bestünde noch nicht, alles sei offen.

Depays Lage ist schnell zusammengefasst: Der Vertrag endet im Juni 2023, also muss Barça in diesem Sommer entscheiden, ob der 28-Jährige verlängern oder verkauft werden soll. Grundsätzlich habe man vom begnadeten Fußballer (33 Saisontore, zwölf Tore) eine hohe Meinung. Für den Sprung zum absoluten Topspieler fehlten Depay bislang allerdings Konstanz und Fitness. Zahlreiche Klubs befinden sich in Lauerstellung.