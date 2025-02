Union: Kaufoption bei Ilic

Bei der Zukunft von Leihspieler Andrej Ilic hält Union Berlin alle Fäden in der Hand. Laut der ‚Bild‘ verfügen die Köpenicker über eine Kaufoption beim 24-jährigen Angreifer, der seit dem vergangenen Sommer vom OSC Lille ausgeliehen ist. Da der Passus dem Bericht zufolge nicht an eine gewisse Zahl an Einsätzen gebunden ist, besteht bei Union kein Zeitdruck.

Über die genaue Höhe macht die Boulevardzeitung keine Angabe, schätzt die Summe aber im Bereich jener vier Millionen Euro ein, die Lille einst an Vålerenga überwiesen hatte. Ilic ist bei den Berlinern nach mehreren Monaten Anlaufzeit endlich in Fahrt gekommen. Der Serbe traf zuletzt zweimal in Folge und zählt damit seit dem Amtsantritt von Steffen Baumgart Anfang Januar zu den treffsichersten Offensivspielern im Team.